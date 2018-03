Bonnierin Tomas Franzén: Valeuutisten lisääntyessä perinteisten uutisten tärkeys kasvaa

Eilen jaettiin vuoden 2017 journalistipalkinnot Helsingin vanhalla ylioppilastalolla. Bonnierin toimitusjohtajan, Tomas Franzénin mielestä nimenomaan journalistinen sisältö on kaiken A ja O mediayhtiön uskottavuuden kannalta.

– Liikkeellä on paljon väärää tietoa ja propagandaa. Perinteisten medioiden uskottavuus on aivan eri tasolla. Ihmiset haluavat taas luotettavia lähteitä, ja silloin perinteinen media on paremmassa asemassa kuin se propaganda joka liikkuu netissä, Franzén sanoo.