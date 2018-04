Live: Brother Christmas itku kurkussa tilienjulkistuksessa – MTV seuraa tilaisuutta hetki hetkeltä

11.55 Koponen: Uskon kuitenkin, että luottamus voi vielä kaiken tämän jälkeen palata. Ja uskon, että toiminta voi vielä poliisitutkinnan jälkeen jatkua. Poliisin esitutkinta asiassa on ylittynyt, mutta se on hyvä asia, että poliisi tutkii kaikki tapahtumat. Olen tehnyt tätä sydämestäni avun tarvitsijoille. (Koposen ääni murtuu) Koko hallinto menee uusiksi, en jatka yhdistyksen hallituksessa.

11.44 Koponen: Kaiken takana on yksi kiristäjä, joka on levittänyt väärää tietoa tarkoituksellisesti ja hyvin suunnitelmallisesti. Koponen ai halua avata, kuka tämä ihminen on. Motiivina tällä kiristäjällä on Koposen mukaan katkeruus.