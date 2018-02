Brother Christmas kiistää kaikki epäselvyydet ja väittää: "Henkilö on vannonut tuhoavansa toimintani hinnalla millä hyvänsä"

Brother Christmasin suosio nousee somesta

– Brother Christmas on vuonna 2015 toimintansa aloittanut hyväntekeväisyysyhdistys, joka on rekisteröity vuonna 2016.

– Yhdistys henkilöityy puheenjohtaja Ari Koposeen, joka myös esiintyy tekopartaan pukeutuneena Brother Christmas -hahmona.

– Yhteensä yhdistyksen hallituksessa on kolme henkilöä.

– Rahankeräysluvan yhdistys sai Poliisihallitukselta viime heinäkuussa.

– Yhdistyksen tulot olivat viime vuonna noin 963 000 euroa.

– Brother Christmas on saavuttanut huomiota jakamalla sosiaalisessa mediassa tarinoita avun tarpeessa olevien ihmisten elämästä

– Pelkästään Facebook-sivulla on 132 000 seuraajaa.

– Brother Christmasin avustettaviin kuuluvat erityisesti vanhukset, veteraanit, vammaiset, lapset ja lapsiperheet, yhdistys kertoo nettisivuillaan.

– Yhdistyksen toimintakertomuksen mukaan viime vuonna "apua ja iloa" sai 7 000 henkilöä.

