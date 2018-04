Brother Christmas: "Kiristäjä halusi minulta 100 000 euroa"

Lisäksi Koponen kertoi, että negatiivinen julkisuus on käynyt hänen terveydelleen.

– Voin aika huonosti tällä hetkellä. Kuuden viikon aikana painoa on lähtenyt 20 kiloa. Kävin viime viikolla lääkärissä, jossa sain pitkää sairaslomaa ja lääkitystä masennukseen ja unen saamiseen. Tämä ottaa todella koville.

Ari Koponen kertoo, että perhe on auttanut häntä jaksamaan.

– On tässä ollut todella synkkiäkin ajatuksia, mutta onneksi läheiset ihmiset ovat siinä ja perhe on tukena, he ovat kumminkin se tärkein, Koponen kertoo ohjelmassa.