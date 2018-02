Brother Christmas MTV:lle: Julkistan tilikirjani todistaakseni väitteet vääriksi

Koponen kertoo MTV Uutisille saaneensa viime vuonna palkkaa 15 500 euroa, jonka on maksanut yritys. Koposen mukaan hänen palkkaansa ei ole käytetty lahjoittajien rahoja.

– Näin oli alussa. Tässä on kyse kahden ensimmäisen unelman toteuttamisesta. Että toteutetaan nämä jutut ja sitten, jos jää varoja, niin ne käytetään muiden avuntarvitsijoiden hyväksi. Tästä olisi pitänyt kommunikoida paremmin perheiden kanssa.

– Kun on jäänyt rahaa, perheet ovat kokeneet, että rahat kuuluvat heille. Sitten tässä on tullut tämä, että ollaan siirrytty viitteen käyttämiseen: kaikille on omat viittensä ja yksittäiselle keräyskohteelle kerätään.