Brother Christmasin ristiriitainen viestintä herättää kysymyksiä – "Viestit ovat ristiriitaisia"

Lehtipuun mukaan suurin ongelma on, että Koposen viestit ovat ristiriitaisia.

Laki säätelee yhdistysten ja säätiöiden varainhankintaa. Lain lisäksi lahjoittajien ja yhteistyökumppaneiden luottamuksella on valtava merkitys. Kummit ry:n toiminnanjohtaja Anne Knaster muistuttaakin luottamuksen tärkeydestä hyväntekeväisyystyössä.

– Asiaa on tutkittu, ja luottamus on kaikista tärkein. Luottamus rakennetaan ja ansaitaan, Knaster luonnehtii.

– Me kerromme vuosittain muun muassa sairaalalahjoitukset ja raportit annamme julkisuuteen sekä tiedot poliisihallitukselle, Knaster kertoo tänä vuonna 25 vuotta täyttävän Kummit ry:n toimintatapoja.

Lehtipuu ja Knaster eivät usko kohun vaikuttavan koko hyväntekeväisyyskenttään. Petrattavaa sen sijaan olisi heidän mukaansa kaikilla toimijoilla. He löytävät ristiriitaisesta viestinnästä huolimatta hyvää Brother Christmasin konkreettisista keräyskampanjoista.

– Katsoin hänen Facebook-sivuaan, ja siellä on kerrottu kohteista, ne on helppo ymmärtää. Toisaalta vaikka näistä asioista viestitään, esimerkiksi absoluuttinen köyhyys on puolittunut maailmassa, mutta lahjoittajat eivät tiedä sitä. Myöskään hyvät viestit eivät mene perille. Kaikkien pitää tsempata, Lehtipuu arvioi koko hyväntekeväisyyskenttää.