Brother Christmasin yhteistyökumppani odottaa selitystä: "Kommentit askarruttavat meitäkin"

Yhteistyö on ollut kohderyhmäkohtaisesti sairaiden lasten lääkärikäyntien ja tutkimuskulujen korvaamista. Mehiläinen on korvannut kaikki kustannukset kuitteja vastaan.

– Ne ovat olleet laboratoriokuluja ja lääkärin palkkioita meidän omissa yksiköissä. Toiminta on ollut hyvin läpinäkyvää, en odota meidän osalta löytyvän mitään ihmeellistä heidän kirjanpidostaan, sanoo Mehiläisen markkinointi- ja viestintäjohtaja Ove Uljas.

– Meidän täytyy nyt antaa heille mahdollisuus tulla julkisuuteen ja kertoa, miten asiat on muiden kanssa hoidettu.

Brother Christmas on ehdottanut kohteita, jotka Mehiläinen on joko hyväksynyt tai sitten ei ole lähtenyt mukaan.

– Jos vertaa vaikka isoon järjestöön, jonka tilille laitat rahaa ja uskot, että kaikki päätyy sinne, mihin on tarkoitus. Tämä on nimenomaan vaihtoehto sille. Nyt kun puhutaan tämän tyyppisistä epäilyistä, haluamme katsoa, mistä tässä on kysymys.