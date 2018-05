Bruce Oreck maksoi 11 miljoonaa konepajastaan, mutta todellinen investointi on vasta edessä – näin diplomaatti tuo Helsinkiin palan amerikkalaista unelmaa

Videolla Bruce Oreck kertoo, miltä The Train Factory tulee näyttämään.

Amerikkalainen unelma Helsingissä



Bruce Oreck allekirjoitti kauppapaperit Pasilan konepajan kiinteistön kolmesta rakennuksesta ja omistaa nyt maalaamon, kokoonpanohallin ja sähköjunahallin. Seuraavaksi alkaa projekti, jotka mies on jo pitkään suunnitellut, ja johon hän on ehtinyt sijoittaa jo sievoisen summan rahaa.

Oreck kutsuu projektiaan nimellä The Train Factory. Se on miehen sanojen mukaan eräänlainen yhteisöllinen liiketila, jossa pidetään toimistotiloja ja erilaisia markkinoita.

– Se on klassinen amerikkalainen unelma, mikäli olet tarpeeksi lahjakas ja valmis yrittämään kaikkesi ja panemaan itsesi likoon, menestyt.

– Tästä paikasta tulee uusien ajatusten ja luovuuden koti. Esimerkkejä tällaisesta on jo maailmalta, missä konepajan kaltaiset kiinteistöt löytävät uuden elämän, kuten Lontoon Camden market tai New Yorkin Chelsea market.

Kiista VR:n kanssa sovittu

Nyt Oreck kuitenkin sanoo, että kiista hänen ja VR Groupin välillä on sovittu ja molemmat ovat lopputulokseen tyytyväisiä.

– Kyseessä on monimutkainen kiinteistö, jonka neuvottelut olivat myös monimutkaisia. Nyt olemme kuitenkin päässeet lopputulokseen, jossa sekä VR ja minä olemme tyytyväisiä, Oreck kertoo.

– Tänne voitaisiin tuoda esille esimerkiksi vanhoja vetureita. Konepajalla on oma historiansa, joka on syytä säilyttää.

Pala suomalaista historiaa – ja tulevaisuutta



Oreck osti Konepajan kolme rakennusta VR Groupilta 11 miljoonan euron hintaan. Miehen mukaan tämä summa on pieni ajatellen kokonaiskustannuksia, jotka hän joutuu kiinteistön entisöinnistä pulittamaan. Oreck kertoo kuitenkin haluavansa kunnioittaa rakennusten historiaa.

– Paikka on tärkeä osa suomalaista historiaa ja toivon, että siitä tulee tärkeä osa suomalaista tulevaisuuttakin.

– Toivon niin todella. Mutta tiedostan sen, että liiketila on siinä, kuten se unelmissani on, erittäin korkea riski. Näistä on kuitenkin erittäin menestyneitä esimerkkejä muualta maailmalta.