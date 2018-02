Bussikuski pimahti Helsingin lumikaaoksessa: Poikkesi reitiltä, ei päästänyt matkustajia ulos, huusi ja kiroili – "Sörnäisten kohta oli vähän pommi"

Bussit jumissa, pysäkit putsaamatta

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Mika Seppäsen mukaan kyseistä bussinkuljettajaa on kuultu asiassa ja hän myönsi poikenneensa linjan oikealta reitiltä. Asiattomasta kielenkäytöstään kuljettaja ei puhunut.

– Se oli hyvä ratkaisu, että hän lähti poikkeusreitille. Hän on kokenut pitkäaikainen kuljettaja, joka tiesi, että tätä toista reittiä pääsee kulkemaan. Olisi tietenkin ollut hyvä, että työnjohdossa olisi tiedetty muuttuneesta reitistä, mutta sille ei voi mitään, jos numero on koko ajan varattu.

– Sörnäisten kohta oli vähän pommi. Kuljettaja myönsi itsekin, että hän teki virheen, kun ei päästänyt ihmisiä pois Sörnäisissä. Hän on pahoillaan niiden ihmisten puolesta, jotka eivät päässeet autosta pois, Seppänen kertoo.

Ei kuuluttanut reittimuutoksesta

– Hän ei myöntänyt asiatonta kielenkäyttöä, mutta ilmeisesti hän on tokaissut vaihtavansa reittiä. Asian esittämistavassa ja toiminnassa Sörnäisissä on opittavaa seuraavaan kertaan. Muuten hän on asiansa osaava kuljettaja, Seppänen sanoo.