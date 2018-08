Carmen Pekkarinen haluaa maailmasta puhtaamman ja kerää elokuussa 10 000 tupakantumppia – "Jos kerään koirankakkaa, voin kerätä tumppejakin"

Tähän mennessä hän on kerännyt 5 568 tumppia. Projektin yhteydessä kodin ympäristö on käynyt tumpeista puhtaaksi.

"Jos kerään koirankakkaa, voin kerätä tumppejakin"

Vuonna 2016 Pekkarinen hankki koiran, ja koiralenkeillä hän huomasi, kuinka paljon maassa on hylättyjä tumppeja.

Nyt hän on kerännyt tumppeja jo yli kahden vuoden ajan. Suureen 10 000 tumpin keräystavoitteeseen idea tuli maailmalta.

– Luin artikkelin uusi-seelantilaisesta naisesta, joka keräsi 10 000 tumppia rannalta. 10 000 on iso numero, ja se saa huomiota. Ajattelin, että kyllä voin saada saman verran tumppeja alueelta, jolla asun Espoossa.

Pekkarinen kerää tumpit sankoon pihalleen. Espoon kaupunki on luvannut hakea tumpit keräyksen jälkeen.

Saasteet syynä keräykselle

Pekkarinen laskee ja säilyttää keräämänsä tumpit suuressa sangossa pihallaan. Pari kertaa hän on seonnut laskuissa, ja laskeminen on pitänyt aloittaa uudestaan

Luontoon heitetyt tumpit eivät maadu, sillä ne on tehty selluloosa-asetaatista, kertoo Suomen ASH ry tiedotteessaan. WHO:n viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan tupakan tumppiosaan voi imeytyä tupakasta peräti 7000 erilaista kemikaalia, joista osa on suoraan ympäristölle vaarallisia, kuten raskasmetalli, nikotiini, lyijy ja arsenikki.

– Asun Espoonjoen lähellä. Ajattelin, että jos on niin paljon tumppeja maassa, niin miten paljon saasteita menee jokeen ja sitten mereen. Se on syy, miksi kerään niitä, Pekkarinen sanoo.

Noin neljä miljardia tumppia päätyy mastoon

– Viestini on, että me kaikki voimme tehdä maailmasta paremman. Se on surullista, että ihmisten pitää kerätä toisten roskia itse pois. Miksi ihmisten täytyy ylipäätään roskata? Ei ole kova juttu ottaa roska pois maasta, ja panna kolmen metrin päähän roskakoriin.