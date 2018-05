Christian Rönnbackan kolumni: GDPR parantaa tietoturvaa – mutta kuka parantaisi tietoturvan vaarantavat lörpöttelijät

Nyt kun on käynyt selväksi, että henkilötietoni ovat turvassa, päätin aloittaa voimaantulleen pykälän turvin uuden harrastuksen. Minusta tulee isona tietoturvan rikkojia vaaniva GDPR-agentti.

Järjestelmät, myös tietoturva, on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, tai yhtä usein niin vahva kuin sen tyhmin lenkki. Siinä ei auta Maamme-laulu eikä palomuuri, kun ”Tietoturpa” avaa suunsa muiden kuullen.

Junamatkan kauhistus

Me kaikki tunnistamme tämän julkisilla paikoilla tai liikennevälineessä esiintyvän ihmistyypin. Usein meitä ärsyttää sen meille tuntemattoman ihmisen puolesta, jonka asioita Tietoturpa muiden kuullen hoitaa.

"Teen tämän kahdesta syystä..."

Asiakkaan, joka on saanut Tietoturvan yritykseltä sähköpostiinsa pyhän vakuutuksen, että hänen henkilötietonsa ovat tuvassa. Asiakkaan, joka välillisesti maksa Tieturpien edessä lämpenevät juomat heidän palkkansa muodossa.

Koska kyseessä on oikeasti vakava asia, uskon että minua kuunnellaan. Kenenkä esimies voisi kieltäytyä vastaamasta puheluun, kun langan toisessa päässä mainitaan GDPR.

Todellisuus tarua ihmeellisempää

Vakuudeksi ja varoitukseksi kerron teille opettavaisen tarinan. Ja koska yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan, minun on parempi kertoa tämä tarina henkilöimättömänä, ihan täytenä satuna.

Velhon mieleen tuli ilkeitä ajatuksia

Trafi, numerotiedustelu ja Facebook kertovat loput



Kirjoittaja on vakuutusetsivä. Hän on yksi MTV Uutisten neljästä rikos- ja oikeuskolumnistista. Torstaina on vuorossa Juha Rautaheimon kolumni.