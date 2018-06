Christian Rönnbackan kolumni: Outo ovikellon pimputtaja pani vipinää varautumiseen – vakuutusetsivän vinkit murtovarkaan torjuntaan

Helppo saalis kelpaa



Toistaiseksi en ole valikoitunut paikalliskonnan kohteeksi. Olen kuitenkin varma, että tarkkaileva konnansilmä on aina jossain vaiheessa matkaani skannannut minut ja tehnyt riskiarvion. Ehkä en vain ole ollut riittävän humalassa, tai olen pitänyt rahapussini etutaskussa enkä ole pysähtynyt kadulla minulle tuntemattoman ihmisen tuputtamaa ystävyyden ranneketta tutkimaan.

Takkini ja reppuni olen aina pitänyt kahvilassa näkyvilläni ja mahdollisimman kaukana muiden ihmisten kulkureitiltä. Olen ehkä näillä toimilla välttynyt varkauksilta, tai ainakin joku muu on ollut houkuttelevampi ja helpommalta vaikuttava saalis.

Matkalla voin omalla toiminnallani vaikuttaa paljonkin riskiin joutua rikoksen kohteeksi, mutta entäpä kotini? En tässä murehdi kesämökistä, sillä etenkään juhannuksen aikaan tyhminkään murtomies ei lähtisi etsimään vapaana olevaa mökkiä. Sekin on sitä konnien tekemää riskiarviointia. Mutta mietitäänpä, miten koti selviää loman yli?

Selailin aiheesta tehtyjä uutisia, ja etenkin muutaman vuoden takainen Savon Sanomien otsikko kiteytti murehtimisen hyvin: ”Näin voit yrittää välttyä murtovarkailta”. Yrittämistähän tämä on, sillä eivät murrot rajoitu pelkästään loma-aikaan.

Peruskaava usein selkeä

Peruskaava on usein selkeä. Murto tehdään päivällä asukkaan ollessa poissa. Sisään mennään yksin tai kahden henkilön voimalla vääntämällä näkösuojassa oleva takaovi auki tai hyödyntämällä kuumalla ilmalla raolleen jätettyjä ikkunoita.

Tekijät vievät mukanaan sellaista mitä on helppo kantaa, kuten käteistä, elektroniikkaa, kelloja ja koruja. Heille kelpaavat mainiosti myös korvaamattomat perintökorut.

Murehtimisen sijaan on siis parempi varautua.

Lukitus ennen kaikkea



Itse olen nykyään neuroottinen ovien lukituksen tarkastaja. Se johtuu varmasti siitä, että joskus olen työpäivän jälkeen kotiin palattuani huomannut, että sisäpihalle johtava ovi on unohtunut jostain syystä lukita.

Kosmeettisten asioiden lisäksi on yksi yksinkertainen tapa varautua. Se ei tosin poista murtoriskiä, mutta vähentää murron jälkeisiä harmeja. Toimenpide vaatii älypuhelimen ja kestää enimmillään noin vartin. Saman verran kuin murtomieheltä kuluu kerätä murtokuormansa.

Otan jokaisesta huoneesta muutaman yleiskuvan, joista näkee hyllyillä ja kaapeissa olevat esineet. Kuva on hyvä muistilappu, jos murtomies käy penkomassa kaikki hujan hajan. Kuvaan autotallissa arvokkaimmat työkalut.

Olohuoneessa ja makkarissa kuvaan kannettavissa olevat laitteet joilla on jotain arvoa. Lisäksi kuvaan kamerat ja läppärit sekä niiden tunnistetiedot tyyppikilvestä. Korut ja muut arvoesineet panen riviin ja kuvaan ne yhdessä ja yksitellen.

Kuvaa kaikki!

Vartissa on koottuna elektroninen omaisuuslista puhelimen kautta pilveen. Samaan paikkaan olen myös kuvaamalla hillonnut kalliimpien esineiden ostokuitit. Voin luvata kaikille tämän varttitunnin varautumisen maksavan itsensä moninkertaisesti takaisin voron tai tulipalon iskiessä. Poliisille ja vakuutusyhtiölle pystyisin selkeästi listaamaan mitä on hävinnyt tai tuhoutunut.

Kun omaisuus voidaan yksilöidä kuvien perusteella, poliisin on mahdollista tunnistaa murtomiehiltä takavarikoituja esineitä. Se johtaa juttujen selviämiseen ja omaisuuden palauttamiseen. Vakuutusyhtiö taas on hyvin kiitollinen kuvista ja kuiteista vahinkoilmoituksen liitteenä, sillä se nopeuttaa vahinkokäsittelyä huomattavasti.

Käsitöitä myytiin - muka



Yksi parhaista tavoista varautua on hankkia hälytyslaitteet, jotka lähettävät vartiointiliikkeelle tiedon murrosta, tulipalosta ja vesivahingosta. Kokemuksesta tiedän sen tuntuvan kalliilta kertainvestoinnilta ja kuluerältä, mutta yleensä se kannattaa.

Kirjoittaja on vakuutusetsivä. Hän on yksi MTV.fi:n neljästä kolumnistista, jotka kirjoittavat rikos- ja oikeusaiheista. Viikon päästä torstaina on vuorossa entinen rikosylikomisario Juha Rautaheimo.