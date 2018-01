Daniela löysi vauvanruuasta omituisen metallipalan, Karoliina homeklöntin – Nestlé: Erittäin mystistä, mutta otamme erittäin vakavasti

"Toistaiseksi täysi mysteeri"



– Sitten sose keitetään ja se menee tehokkaan prosessijauhajan läpi. Tämän jälkeen se pumpataan taas kahden millin siivilän läpi annostelijalle ja ennen sitä putkistossa on magneetti, joka poistaa kaikki mahdolliset hippuset tuotteesta. Tämän lisäksi siellä on vielä metallinpaljastin.

– Kuten kuvassa näkyy metallipala on noin 3 milliä ja siivillämme on 2 millinen. Tämän vuoksi on erittäin mystistä, miten pala on voinut purkkiin joutua, jos se on tehtaalta peräisin. Tämä on kuitenkin hyvin valitettava asia ja otamme sen erittäin vakavasti, Sari Miettinen-Rantala sanoo.