Delfiinit Kreikkaan lähettänyt toimitusjohtaja: Näin päätös koko kansan lemmikkien kohtalosta tehtiin – "meillä Särkänniemessä on ikävä niitä"

Seppälän mukaan ihmisten asenteet alkoivat pikkuhiljaa muuttua viimeisen viiden vuoden aikana. Delfinaarion sulkemiseksi on myöskin järjestetty useita mielenosoituksia vuosien varrella.

Delfiinien kohtaloa mietittiin vuosia

Vuonna 1980 syntynyt Delfi menehtyi vuosi sitten. Kaksi delfiineistä Leevi ja Eevertti on syntynyt Särkänniemessä. Delfi ja Veera oli otettu kiinni Meksikonlahdelta.

Särkänniemen delfinaarion paikalle on tullut sisäleikkipuisto. Delfiinien hoitajille on löytynyt töitä huvipuistosta ja he ovat neuvoneet delfiinienhoitajia Kreikassa.