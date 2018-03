Edes pitkät jonot eivät saa ikäihmisiä vaihtamaan yksityiseen, vaikka hinta potilaalle sama – työikäiset innokkaimpia vaihtajia

"Jonottaminen varmasti kiusallista"



– Tämä kertoo vain ja ainoastaan siitä, että loppujen lopuksi meidän palvelu on erittäin hyvää. Jonottaminen on varmasti kiusallista, mutta sitten kun hoitoon pääsee, niin siihen ollaan oltu todella tyytyväisiä.

Samat palvelut kuin terveysasemilla



Tampereella kokeilun piirissä on reilut 20 000 ihmistä. Heistä yli 2000 on vaihtanut jollekin kolmesta yksityisestä lääkäriasemasta. Harva on vaihtanut takaisin julkiselle sektorille. Pieni prosentti on vaihtanut myös toiselle julkiselle asemalle.