Eetun, 15, uskomaton urakka: 82 kilometrin Karhunkierros-vaellus umpihangessa, pakkasta 30 astetta – "En suosittele kenellekään"

Ihan mitättömästä liikuntasuorituksesta ei ole kyse. Karhunkierros on Suomen suosituin vaellusreitti ja sillä on pituutta 82 kilometriä.

– Olin vastaanottamassa Eetua, erittäin hyvävoimaisena oli, peruskunto kestävyysmatkoille on hyvä, Posion peruskoulun opinto-ohjaaja Tiina Haataja kehuu.

Hinku luontoon ja hatunnosto opettajalta

– Ja olihan siinä se vedonlyönti. Eetu sai sen hatunnoston, se on ihan riittävä saavutus, Purola säesti.

Valinta: Yöunet vai lämmitys?

Syömättä maaliin

Eräjormien kasvatti

Ihan ensimmäistä kertaa kaksikko ei metsässä vaellellut. Peruskoulussa he kuuluvat Eräjormat-kerhoon, jonka ohjelmaan kuuluu viikonloppuisin vaelluksia autiotuville sekä pilkkimistä talvisin. Erätaidot on Posion seudulla opeteltu jo pikkulapsena.

– Se on vähän pakko täällä erämaassa, Purola sutkauttaa.

– Ei me täällä enää teltan pystytystä opetella, Harjanti jatkaa kerhon toiminnasta.

Kerholla ja pojilla on suunnitteilla jo seuraava vaellus: Keväällä pohjoiseen. Reitin pituus on vielä auki, mutta sadan kilometrin haamuraja on jo lähellä.