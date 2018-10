Eeva Lehtimäen kommentti: Politiikka on julma laji, kun nukkuakin täytyy kuin Mustanaamio

Poliitikkojen väsymys, uupumus, paineet ja yksinäisyys ovat aiheita, joista ei juuri huudella julkisuuteen. Ne ovat tabuja. Heikkoutta ei voi näyttää. Itsekin muistan edellisten hallitusten ajalta tilanteita, joissa ministeristä on näkynyt selvästi, että pakka on hajoamispisteessä.

Raadollinen laji

Politiikka on raadollinen laji, erityisesti puheenjohtajille. Se on selvää kaikille, jotka ovat järjestelmässä sisällä. Sosiaalisesta mediasta ja kovaksi sanotusta puhekulttuurista huolimatta se ei uusi asia. Tätä todistaa mm. Liisa Jaakonsaari (Sdp) tuoreessa kirjassaan Tarkoitus.

Politiikan tunnetuimpia lainalaisuuksia on, että pahimmat viholliset löytyvät usein samasta vaalipiiristä ja omasta puolueesta. ”Sitä piti varautua aina pahimpaan kuin Mustanaamio, joka nukkuikin toinen silmä auki”, Jaakonsaari kirjoittaa.

Sulattelusta puheenjohtajataistoon



Julkisuudessa on ehditty myös ihmetellä, miksi uusi puheenjohtaja valitaan pika-aikataululla jo ensi viikon lauantaina ylimääräisessä puoluevaltuuskunnassa. Näin Vihreät menettävät mahdollisuuden näkyvyytensä maksimointiin, muun muassa järjestämällä ehdokkaiden tenttitilaisuuksia.

Suurin syy kiireeseen taitaa olla se, että vain puoli vuotta ennen vaaleja puolue on sellaisessa pudotuksessa, että Vihreiden on saatava rivit suoraksi mahdollisimman nopeasti.

Huomio on mennyt Aallon tilanteeseen, kun samaan aikaan Vihreät ovat jääneet sivurooliin kotimaisen politiikan kuumissa aiheissa, kuten sote-uudistuksen loppuväännöissä ja irtisanomiskiistassa. Opposition ilmatilaa hallitsee Sdp.

Kiire saada tilanne vakautettua

Normaalitilanteessa Vihreiden pitäisi näkyä nyt todella vahvasti ilmastonmuutoskeskustelussa. Tuntuu että tätä keskustelua on vetänyt lähinnä Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen, eivät niinkään poliitikot.

Kiire saada tilanne vakautettua tulee karuista luvuista. Puolueen kannatus on laskenut huippulukemista tasaisesti vuoden verran.

Puolueiden yhdessä tilaama puoluebarometri on Vihreille myös karmea. Kuuden suurimman puolueen imagovertailussa Vihreät oli vielä viime huhtikuussa ykkönen, nyt se on tippunut neljänneksi. Vastanneista 39 prosenttia katsoo luottamuksen Vihreisiin heikentyneen. Menestys puoluebarometrissä on ennakoinut yleensä hyvää tulosta myös vaaleissa.