Ei jarruja! Merivartioston omalaatuinen kulkupeli kiihtyy huimaan vauhtiin – yli 11-metrinen alus kiitää kaikissa oloissa

Reippaat 11 metriä pitkä ja 4 metriä leveä alus kulkee ilmatyynyn päällä leijaillen. Aluksessa on kaksi potkuria, joista toinen täyttää ilmatyynyä ja toinen työntää alusta eteenpäin.

Alus on Helsingin merivartioaseman pääasiallinen kulkuneuvo talven ja kelirikon aikana. Valtaisa etu tulee ennen kaikkea monipuolisuudesta. Ilmatyynyalusta voidaan ajaa avomerellä, jäällä, kiinteällä maalla ja tarvittaessa vaikka suolla tai aavikollakin.

Ilmatyynyaluksen ohjaaminen on tarkkaa tasapainoilua. Tuuli on otettava jatkuvasti huomioon, eikä jarruja ole lainkaan.

"Loistava peli"



– Tämä on ihan loistava peli tähän vuodenaikaan, kun on sekä paksua että heikkoa jäätä ja välillä avovettä, kun tämä kulkee ihan millä pinnoilla vaan. Kun on tasainen alusta, pääsee eteenpäin, Liljekvist ylistää.