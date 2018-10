Eläinlääkäri huolestui: Koirat sairastuvat kanaherkuista? Evira tyrmää tiedon – "Tapetilla kymmenen vuotta, mutta mitään ei ole löytynyt"

Tarkoitus ei ole lietsoa hysteriaa



– Nyt Fiskarsin Eläinlääkärissäkin on varmistunut ensimmäinen sairastapaus, Söderblom kirjoittaa Fiskarsin Eläinlääkärin Facenbook-sivulla viitaten Fanconin syndroomaan.

Söderblom kertoo julkaisussaan sairastuneen koiran nauttineen päivittäin kuivattuja kanaherkkuja. Lopuksi hän suosittelee kaikkien antavan koirilleen vain kotimaisia lihoja. Söderblomia on kritisoitu hysterian lietsomisesta.

Evira tutki kanaherkut kesän aikana

Evira on kesän aikana tehnyt kattavan tutkimuksen, jossa analysoitiin Suomessa myytäviä, Kiinassa valmistettuja kanaherkkuja. Tuotteista etsittiin muun muassa lääkejäämiä, hormoneja ja raskasmetalleja.

Saadut tulokset vahvistavat entisestään Eviran aikaisempien selvitysten tuloksia kanaherkkujen vaarattomuudesta. Tuotteista ei ole löytynyt mitään säädösten vastaista. Eviralla on tekeillä tiedote tutkimuksesta ja sen tuloksista.

– Tämähän on ollut tapetilla varmaan kymmenen vuotta. Amerikassakin tätä on tutkittu todella paljon ja hyvin monelta kantilta, mutta mitään suoraa yhteyttä ei ole löytynyt, kertoo Eviran ylitarkastaja Tarja Root.

Syyllinen saattaa olla suuri valkuaisainepitoisuus

– Mielestäni kuluttajalla on oikeus saada tietää, mistä elintarvike on peräisin. Alkuperämaata on todella vaikeaa löytää näistä tuotteista, Söderblom lisää.