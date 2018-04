Elinkeinoministeri irtisanomissuojan heikentämisestä: Ei tässä nyt mikään villi länsi ala

– Nyt täytyy muistaa, että eihän tässä mikään villi länsi ala. Työntekijän asema on turvattu perustuslaissa, ILO:n sopimuksissa, ja EU:ssa. Huojennus tulee tapahtumaan siinä, että jos yrityksen toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, niin voidaan helpommin yksilöperusteisesti irtisanoa.

– Valitettavasti me saatiin, Antti, teidän hallituksen jäljiltä tämä maa aika heikossa kunnossa. Kyllähän totuus on se, että eniten eriarvoisuutta on poistunut se, että olemme saaneet 90 000 ihmistä töihin tällä hallituskaudella. Kun sinun hallituskaudellasi 100 000 ihmistä joutui työttömäksi. Se on iso ero, Lintilä lataa Rinteelle.