"En halua, että yksikään nuori kokee tämän kohtalon" – Vakavasti loukkaantunut huippu-urheilija Jari Mönkkönen ideoi uuden SM-kilpailun sairaalavuoteessa

− En halua, että yksikään nuori joutuu kokemaan tämän kohtalon. Kaikessa elämässä on riskinsä, mutta monet tilanteet olisivat estettävissä, jos olisi tietoutta enemmän, kilpailunjohtajana toimiva Mönkkönen kertoo.

Marko Keski-Ojalla on Instagram-tilillään jo lähes 30 000 seuraajaa. Marko kertoo itsekin hakevansa inspiraatioita temppuihinsa somesta.

– On maltettava edetä rauhassa ja opetella tekniikat oikein. Kilpailusäännöillä muokkaamme hyppimistä turvallisemmaksi eli säännöt tulevat olemaan sellaiset, että niillä pyritään rajoittamaan liikkeitä, joita trampoliinilla ei tulisi tehdä, lisää Mönkkönen.

SM-kilpailuissa on pro-ja challenger-sarjat, joissa temppuja on rajoitettu turvallisuuden vuoksi.

– Pro-sarjassa olemme rajoittaneet voltit nelosvolttiin. Alunperin ajattelin, että tuplavoltti saattaa olla kova, mutta sen jälkeen kun olen nähnyt miten taitavia nämä kaverit ovat ja miten hyvin liikkeet ovat hallussa, niin olemme päätyneet siihen, että nelosvoltti on ihan ok, kertoo Mönkkönen.

Challenger-sarjassa hypyt on rajoitettu kaksoisvoltteihin ja kierteisiin.

Suomessa parikymmentä todella taitavaa hyppääjää

Mönkkönen on seurannut pitkään lajia harrastaneiden Marko Keski-Ojan ja Felix Cziczherin hyppimistä.

Vastaavan taidon omaavia on Suomessa arvioiden mukaan parikymmentä ja maailmalla arviolta parisataa. He ovat tuhansien tuntien harjoittelulla tulleet todella taitaviksi ja osaavat vaikeita voltteja.

– He tietävät, kuinka tullaan turvallisesti alas ja kuinka kaadutaan turvallisesti. Heille nelosvoltti on turvallinen, mutta kun nuoremmat pojat katsovat heitä ja yrittävät sitten tehdä saman, niin se on vaarallista. Tähän haluamme tulla väliin ja kisojen avulla opettaa turvallisuutta, pohtii Mönkkönen.