"En ole koskaan jäänyt kiinni, koska minulla oli nopeat jalat" – MTV tapasi graffitimaalarien legendan

– Me olimme hauskaa pitäviä teinejä. Maalasimme ensin naapurustoa sitten keksimme, että maalaamme junia, jotta kaikki näkevät nimemme. Se oli mieletön tunne, kun tägimme olivat kaikkien kaupunkilaisten silmien edessä, toteaa Blade.

– Graffitissa olevat kuplakirjaimet keksin 1975. Tuohon aikaan tein vielä luonnoksia etukäteen. Näillä värillisillä tägeillä halusimme myös tehdä samalla kaupungista elävämmän ja värikkäämmän, sillä New York oli tuolloin synkkä ja pimeä, sanoo Blade.

Blade on tägännyt HAMin graffitin kuningas Blade - nimimerkillä.

Graffitikirjasta myyty miljoonia kopiota

New Yorkilainen valokuvaaja Martha Cooper on kuvannut 1980-luvulla miljoonia kopiota myyneen graffitivalokuvakirjan, jonka myötä graffiti levisi maailmalle.

Graffitikulttuuri levisi New Yorkista maailmalle ja Suomeen 1980-luvulla.

Graffititapahtumia ympäri maailmaa

Cooper on hämmästynyt, että graffiteista on tullut museokelpoisia ja töitä jopa myydään.

Suomessa on arvioiden mukaan pari sataa graffitimaalaria, joiden töitä on esillä HAMissa.

– Naispuolisia graffitin tekijöitä on mukana arviolta vain pari prosenttia. Yksi heistä on Lady Pink, joka on yhä aktiivinen ja tunnettu Usassa, lisää Cooper.