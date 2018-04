Enemmän metsäpeuroja Suomenselän talvehtimisalueella – Kainuussa kantaa ei saatu arvioitua

Suomenselällä Pohjanmaalla on talvehtinut enemmän metsäpeuroja kuin viime vuonna. Tänä talvena alueella on jopa noin 1500 metsäpeuraa, pari sataa enemmän kuin vuosi sitten, kirjoittaa Luonnonvarakeskus Luke. Lisäksi vasojen osuus on kasvanut jonkin verran ollen nyt noin 18 prosenttia.