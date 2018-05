Ennakkoluulojaan työstänyt Elisabeth Rehn antaa kasvot arjen rasismiin pureutuvalle kampanjalle – "Ihmettelimme mustaihoisia ja aasialaisia urheilijoita"

– Voidaan ehkä puhua niin sanotuista tolkun ihmisistä. Syrjintä- ja asennekeskustelussa esitetään kärjistyneitä ja äänekkäitä puheenvuoroja, mutta aivan tavalliset ihmiset osallistuvat yleisen asenneilmapiirin muodostumiseen esimerkiksi työpaikoilla, julkisessa liikenteessä tai missä tahansa, jossa on myös potentiaalisia syrjinnän kohteiksi joutuvia ihmisiä, kertoo Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.

Kampanjassa ennakkoluuloistaan kertovat myös tunnetut yhteiskunnalliset vaikuttajat, joiden julkikuvaan syrjivät ennakkokäsitykset eivät hevillä istu. Yksi heistä on entinen RKP:n kansanedustaja ja ministeri Elisabeth Rehn, joka tunnetaan myös työstään ihmisoikeuksien puolustajana muun muassa monissa YK-tehtävissä.

– Sitten kun pohdin sitä, niin tottahan se on. Ensiksikin ihminen, joka on elänyt niin kauan kuin minä, on kohdannut monia ennakkoluuloja jo omassa itsessään, Rehn sanoo.