Ennätysmäärä ihmiskaupan uhreja hakeutunut apuun – "On sellaisia käsityksiä, että ihmisillä ei olisi kaikilla samanlaiset oikeudet työelämässä"

Samaa sanoo ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija Pia Marttila Rikosuhripäivystyksestä. Hän arvioi, että myös uhrien määrä on kasvanut, koska paperittomien määrä Suomessa on kasvanut.

Uhri voi uskoa kuuluvansa eri kastiin, kuin suomalaiset

– On huoli siitä, että asiakkailla on sellaisia yleisiä käsityksiä, että Suomen kansalaisilla on parhaat oikeudet ja toiseksi parhaat oikeudet on niillä, joilla on jo oleskelulupa. Tuntuu, että on ihan sellaisia käsityksiä, että ihmisillä ei olisi kaikilla samanlaiset oikeudet työelämässä, eikä odotetakaan, että saisi lain mukaiset palkat ja työajat.