Ensihoidolla pitää kiirettä kesäisin: Lääkärikopteri lentää paikalle, kun tilanne on vakava – "Tulemme paikalle, kun on hengenhätä"

Kun tilanne on erittäin vaikea, paikalle lähetetään lääkärihelikopteri. Kopteria tarvitaan, kun on päästävä nopeasti pitkänkin matkan päähän.

– Me tulemme paikalle, kun kyse on hengenhädästä. Iso osa meidän potilaista on elottomia, tajuttomia tai vakavasti vammautuneita, HEMS-pelastaja Simo Ahti Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta kertoo.