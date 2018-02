Ensihoitajien avoin kertomus kohtaamastaan väkivallasta: "Kollegaani estettiin poistumasta, kaadettiin maahan ja potkaistiin"

Joka neljäs ensihoitaja on kokenut työssään väkivaltaa. Huomenta Suomen vierailijat, ensihoitaja Sanna Kauppinen Suomen Ensihoitoalan Liitosta ja Suomen Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola ovat yhtä mieltä siitä, että ensihoidon kokema väkivalta on erityisesti viime vuosien aikainen ilmiö.

– Varsinkin viime vuosina liittoon on tullut viestejä uhkaavista tilanteista, kuten ambulanssin potkimisesta, Jaakkola kertoo.

Väkivalta on sekä ensihoitajien, että palomiesten yhteinen huoli, sillä usein he toimivat työparina ensihoidon tehtävissä. Jaakkolan mukaan Suomessa on noin 3 500 palomiestä, joista noin 2 500 työskentelee ensiavun tehtävissä.