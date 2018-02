Ensin oli pojalle ostettu pikku-Saab, nyt ylikonstaapeli Timon kokoelmassa on lelumaijoja 16 eri maasta: "Ajettiin rosvoja takaa ja kuljetettiin juopuneita"

– Autoja on yli 50 ja 16 eri maasta. Automerkkejä ja -malleja on kymmeniä, Hakkarainen laskee.

Kaikki poliisiautot ovat olleet kovassa käytössä. Muutamaa ruotsalaista Volvoa on liimattu ja paikkailtu.

"Jouduin pojalta lainaamaan autoja"

Helminä Tshaika, Uaz ja Trabant



Useimmilla automalleilla on oma tarinansa ja historiallisia taustoja. Suosikkia on vaikea nimetä.

– KGB:n musta Tshaika on tietysti näyttävä, siinä on Neuvostoliiton vaakunatkin ovissa. Ja venäläisen Uazin kyydissä on moni suomalainen votkaturisti saanut kyytiä 1970-80-luvuilla Leningradissa.