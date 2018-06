Epämääräinen liete ja kuolleet puut herättivät huolta Äänekoskella – kaupungin ympäristöpäällikkö rauhoittelee

Kaupungin ympäristöpäällikkö Jouni Kurkela sanoo, että puut ovat luultavasti tukehtuneet, koska alueella on paljon vettä ja epäilty liete on mitä luultavimmin puhdasta vettä, joka näyttää tummalta videon kuvakulman ja maapohjan tummuuden takia.

Turvetta ja multaa peltotöitä varten

Kurkela kertoo, että alueella on täytetty suoaluetta ja nostettu turvetta ja mutaa peltotöihin. Tämän takia maapohja on tumma ja vedenpinta on korkealla.