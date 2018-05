Epäsuomalaisella alkoholikeksinnöllä yritetään nyt läpimurtoa Kiinassa – “Kolmasosa aasialaisista sietää alkoholia hieman huonommin”

Alkoholin miedontaminen on siinä määrin epäsuomalainen idea, että Sami Gauffin on saanut tehdä töitä rahoituksen löytämiseksi itse keksimälleen viininmiedonnuslaitteelle.

– Kiinassa kulutetaan tällä hetkellä lähes 30 prosenttia kaikesta maailma viinituotannosta, ja valtaosa kiinalaisista viininkuluttajista on tutkimusten mukaan toivonut, että valikoimassa olisi huomattavasti miedompia viinejä, Gauffin sanoo.

Gauffin viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan osalla aasialaisista on geeniperimän vuoksi heikompi kyky käsitellä alkoholista syntyvää asetaldehydiä. Arviot siitä, kuinka suurta osaa väestöstä tämä koskee, vaihtelevat.

Rahaa on tarjolla, sillä Kiina haluaa vauhdittaa muutostaan teollisuusyhteiskunnasta palvelu- ja innovaatioyhteiskunnaksi.

Yrityskiihdyttämöt kilpailevat ideoista



Kiinan tavoitteita vauhdittamaan maahan on perustettu yli 5000 yrityskiihdyttämöä, joiden keskinäinen kilpailu on kovaa. Niinpä osa kiihdyttämöistä on erikoistunut haalimaan joukkoonsa vain tietyn alueen startupeja.