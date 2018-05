Epätietoisuus leijuu syrjäseutujen taksipalvelujen yllä – "Voi olla aikoja, jolloin palvelua ei saa lainkaan"

Kuntien mahdollisuudesta ostaa taksipalveluja on keskusteltu

Taksilain muutos on herättänyt kysymyksiä myös siitä, voisivatko kunnat ostaa taksipalveluja syrjäseuduille, jos alueen taksiyrittäjät pistävät pillit pussiin tai siirtyvät vilkkaammille seuduille. Keski-Suomen Aluetaksin toimitusjohtajan Harri Holttisen mukaan jonkinlaisia keskusteluja asiasta on ollut. Mitään valmista kuitenkaan tuskin syntyy ennen kuin uudistuksen todelliset vaikutukset alkavat selvitä. – On siitä ollut puhetta, mutta mitään valmista sen osalta ei meidän alueella ole. Ehkä sitten kun heinäkuu oikeasti kääntyy kalenteriin, asiat tulevat mietittäviksi todellisuudessa muuttuneissa olosuhteissa, Holttinen kertoo. Keskisuomalaisen Konneveden kunnanjohtajan Juha Jokitalon mukaan asiaa on kunnassa pohdittu jonkin verran. – Ei nyt varsinaista pidemmälle menevää puhetta, mutta eri tahojen kanssa on kyllä mietintöjä käyty. Pitää nyt kuulostella, että mihin tämä muotoutuu, markkina muokkaa sitä kuitenkin aika huomattavalla tavalla. Kenelläkään ei oikein ole selkeää käsitystä, että mitä tapahtuu. Holttinen nostaa esiin mahdollisuuden jonkinlaisesta kuntayhteistyöstä. – Vaikka useampi kunta voisi ostaa auton palvelukseensa ja se olisi sitten tietyn tuntimäärän jossain paikassa ja tietyn määrän toisessa paikassa, jolloin siihen liikenteeseen on järkevä sitoutua.