Eriarvoisuuden vähentämisessä on epäonnistuttu, sosiaalibarometri kertoo

Isoja mielipide-eroja sen sijaan löytyy siitä, aiheuttaako nykyinen toimeentulotukijärjestelmä liikaa väliinputoamisia. Sosiaalityöntekijöistä neljä viidestä ajattelee näin, kun taas Kelan johtajista vain kaksi viidestä on samaa mieltä. Sote-johtajista kolme viidestä näkee tilanteen tällä tavalla.

Eriarvoisuutta voisi vähentää sosiaaliturvaa muuttamalla

Tämä tapahtuisi muun muassa pitämällä sosiaalietuuksien taso sellaisena, että toimeentulotukea tarvittaisiin vain lyhytaikaisesti ja erityistapauksissa. Toinen suositus on rakentaa sote-uudistuksessa sellaisia palveluja, joilla syrjäytyminen voidaan pysäyttää alkuunsa.

Sosiaalibarometri on kyselytutkimus, johon haastatellaan sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita. Vuoden 2018 sosiaalibarometri on erityiskatsaus pääasiassa siihen, millaisia vaikutuksia on sote-uudistuksella ja toimeentulotuen siirrolla Kelan käsiteltäväksi.