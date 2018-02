Erikoinen sääilmiö: Napapiirin hyytävä kylmyys valahtanut Suomen päälle – maaliskuusta tulossa koko talven kylmin

– Loppuviikon lauhemman vaiheen jälkeen luvassa on taas kylmää ja koko maaliskuu näyttäisi menevän niin, että yhtään plusasteista päivää ei ole luvassa, Rinne avaa kuukausiennustetta.

– Nyt pitää nauttia ulkoliikunnasta, kun sitä kerrankin pääsee harrastamaan myös etelässä. Lumesta kannattaa ottaa ilo irti. Positiivista on se, että lähipäivinä myös aurinko paistaa.

Öisin kireää pakkasta koko Suomessa

Maaliskuusta koko talven kylmin

Maaliskuuta on kuukausiennusteen valossa luonnehdittu kuluvan talven kylmimmäksi kuukaudeksi. Syynä tähän on tällä hetkellä Suomen säätilaan vaikuttava polaaripyörre.

– Tällä hetkellä erityisesti pohjoisnavalla on 15-20 astetta lämpimämpää kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Lämmin ilmavirta Atlantilta on päätynyt navalle ja taas navan kylmä sää meille, Rinne selittää outoa sääilmiötä.

Rinteen mukaan napapiirin poikkeuksellinen lämpö on osaltaan vaikuttanut siihen, että Islannissa ja Grönlannissa jäätikön on havaittu sulavan.

– Tottakai lämpimällä ilmalla on jäätikköön vaikutus, mutta en osaa tarkkaan arvioida, kuinka paljon rapautumista tapahtuu. Tärkeää on se, että jos vastaavat ilmiöt sattuvat vuosi toisensa jälkeen, sillä on pysyvää vaikutusta jäätiköiden sulamiseen, Rinne kertoo.