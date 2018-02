Erikoishaastattelu: Anniken oli lapsi, kun siskon harhat muuttivat perheen elämän – siskon kuoltua äkillisesti katseet kääntyivät lääkkeisiin

”Ei koskaan tiennyt, mitä pahaa vielä tapahtuu, ja aina varautui pahimpaan”



– Vanhempani eivät osanneet käsitellä asiaa itsekään, puhumattakaan sen käsittelystä minun kanssani. He eivät halunneet puhua siitä enkä halunnut minäkään. En halunnut ihmisten tietävän, ja esitin kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Kuolinsyy: Tuntematon



– Silloin aloin ensimmäistä kertaa tutkia lääkkeitä. Aiemmin en tiennyt niistä mitään, luotin vaan siihen, että kaikki, mitä hän saa, on hänen parhaakseen. En kysellyt niistä mitään ennen hänen kuolemaansa.

Samoja psyykelääkkeitä myynnissä Suomessa



– Jos me havaitsemme huolenaiheen tai turvauhan, arvioimme tilanteen ja viemme asian Euroopan lääkeviraston käsiteltäväksi, Näveri kertoo.

Siskon tuskasta syntyi dokumentti



Anniken päätyi tekemään siskonsa tarinasta ja siitä, miten on mahdollista, että näin vakavaa sivuvaikutusta ei aiemmin huomattu, dokumentin Cause of Death: Unknown.