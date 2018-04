Erikoishaastattelu: Osa sukulaisistakaan ei tiedä, mitä puoluetta Simon Elo, 31, edustaa – poliittisen uransa jo "tuhonnut" kertoo, miten gallup-inhokki siniset pärjää sittenkin vaaleissa

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Video: Tästä perussuomalaisten hajaannus alkoi 13. kesäkuuta 2017. Simon Elo kertoo, että 20 kansanedustajaa on jättänyt perussuomalaisten eduskuntaryhmän.

Nyt 10 kuukautta myöhemmin Elo, 31, kertoo MTV Uutisten erikoishaastattelussa, miten hän ja muut perussuomalaisen puolueen jättäneet siniset aikovat sittenkin pysyä päättämässä Suomen asioista.



– Jos olisin vain omaa etuani ajanut, en olisi tehnyt sitä mitä tein. Helpompaahan olisi ollut jäädä vanhaan puolueeseen ja olla hiljaa. Mutta jos ajattelee sitä kokonaisetua, niin silloin se ei ollut vaihtoehto. Päätös oli erittäin vaikea, vaikka syyt olivat helppoja.

Jos siniset tempussa onnistuvat, kyseessä on suurempi jytky kuin perussuomalaisten edellisten eduskuntavaalien kaksi jytkyä yhteensä. Lähtökohdat vuoden kuluttua pidettäviin eduskuntavaaleihin ovat nimittäin masentavat, jopa turhauttavat. Gallupeissa kannatus mataa 1,5 prosentissa, kun perussuomalaisille arvioidaan lähes 10 prosentin tulosta.



Kansa pitää Soinia yhä PS-johtajana

Kannatusta nakertaa toki hallitusvastuu ja kauden aikana tehdyt vaikeat päätökset, mutta Elon mukaan merkittävin syy sinisten alhoon on se, että kansa ei tiedä.

– Ei kansalaisille ole vielä monille politiikan kuplan ulkopuolella tämä auennut, että on uusi puolue ja uusi linja.

Jopa osa Simon Elon sukulaisista on kysynyt häneltä, "kumpaas porukkaan sinä kuulutkaan".

– Samoja kysymyksiä sain maanpuolustuskurssilla, jonne voisi sanoa, että sinne on kutsuttu Suomen eliittiä. Ja vaikka olen sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, tilanne ei ole ollut kaikille selvä, Elo hämmästelee.

Elon mukaan myös sinisten puheenjohtaja Sampo Terhoa tullaan toreilla jututtamaan perussuomalaisten ministerinä.

– Ja Timo Soini kertoo saavansa yhä paljon sähköpostia, joka alkaa ”Arvoisa perussuomalaisten puheenjohtaja”.

"Sinisten ideat perussuomalaisten laariin"

Hallituksen päätöksistä moni on saanut vaikutuksen, että keskusta ja kokoomus sopivat keskenään ja siniset myötäilevät mukana. Pitävät tiukasti kiinni hillotolpastaan, vääräleuat naljailevat. Mutta ovat sinisetkin tehneet aloitteita. Elo korostaa, että kaikkiin hallituksen päätöksiin osallistuvat kaikki kolme puoluetta, ja jokaisen puolueen on päätökset hyväksyttävä, jotta ne etenevät.

Yhtenä esimerkkinä sinisten aloitteista hän nostaa kaikille tarjottavan vastikkeellisen perusturvan, joka vähenee sitä mukaa, kun saa palkkatuloja. Nekin tuntuvat valuvan galluplukujen perusteella perussuomalaisten laariin, Elo harmittelee.

– Jos henkilö näkee uutisissa, että Terho sanoi jotain fiksua, ja sitten gallupia tekevä soittaa, niin herkästihän siinä sanotaan äänestävän perussuomalaisia, kun ajatellaan Terhon niihin kuuluvan, Elo jatkaa.



Galluptiedustelut suosivat Elon mukaan vakiintuneita puolueita, sillä niissä ei anneta vaihtoehtoja vaan kysytään suoraan, mitä ryhmää tai puoluetta kannatat. Perussuomalaisilla on jo vahva brändi ja tunnettuus, sinisillä... niin.

– Ei se tietysti yllättävää ole, kun tietää, että brändin luominen ja erottautuminen muista vie aikaa. Mutta on se siinä mielessä harmillista, sillä koen että syyt, miksi hajoaminen tapahtui, ovat sen verran merkittäviä, että yleisökin ne hahmottaisi, Elo sanoo.

Ero perussuomalaisiin yhä suurempi

Elo tekee haastattelussa selväksi, että sinisten ja perussuomalaisten välillä on suuria, kesästä entisestään kasvaneita linjaeroja. Viime viikkoina julkisuuteen on noussut useiden perussuomalaisten päättäjien Venäjä-mielisiä lausuntoja.

– He ovat Putin-myönteisin puolue linjaltaan eivätkä sitä tunnu piilottelevan. Iso osa (sinisistä) ei voinut tällaista kehitystä hyväksyä.

Elon mukaan sinisten tavoitteena on toimia laaja-alaisesti, kun taas perussuomalaiset näyttäytyy yhden asian liikkeenä vastustaen maahanmuuttoa.

– Kolmas merkittävä kysymys on suhde ihmisarvoon ja rasismiin, jolle meillä on nollatoleranssi.

Käytävillä ei tervehditä

Elon mukaan sinisten ja perussuomalaisten välit ovat viileän asialliset.



– Eihän meillä kauheasti kanssakäymistä ole, kun he ovat oppositiossa ja me hallituksessa. Mutta ei ole syytä pitää vihanpitoa. Silti on edustajia, jotka eivät minua tervehdi eduskunnan käytävillä.



Kyse on Elon mukaan useammasta henkilöstä, mutta hän ei ole varma, onko kyse linjauksesta.

– Henkilöitä, jotka eivät osaa erottaa, oliko viime kesän tekoni henkilökohtainen vai poliittinen.

Elon mukaan hän olisi kertonut loikkauksesta ex-puoluetovereilleen etukäteen jos olisi voinut.



– Politiikassa tehdään politiikkaa, ei siihen pidä sekoittaa henkilökohtaisia tunteita.



Mitä se siniset tahtoo?

Mutta nyt on parjattu tarpeeksi perussuomalaisia. Millainen puolue se siniset nyt oikein on ja millaiseksi se tahtoo? Elon vastaus on ytimekäs, mutta piikittelyä perussuomalaisten suuntaan ei nytkään voi välttää.

– Siniset on EU-kriittinen, ei EU-vastainen. Emme aja eroa EU:sta mutta suhtaudumme kriittisesti siihen, mihin suuntaan EU on kehitetty. Ei liittovaltio, vaan itsenäisten valtioiden yhteisö, joka keskittyy talouteen ja turvallisuuteen.

– Emme halua tehdä Suomesta Valko-Venäjän tai Ukrainan tyyppistä maata, joka ei kuulu EU:hun, Natoon ja on Venäjän naapuri. Tunnemme vastuumme, vaikka kriittisiä olemmekin.

Elon puolue tekee ulkomailla yhteistyötä erityisesti konservatiivien kanssa, mutta kotimaassa siniset haluaa poimia hyviä ajatuksia sekä perinteisestä poliittisesta oikeistosta ja vasemmistosta.

– Haluamme hoitaa asioita käytännönläheisesti, emme ideologian kautta. Katsomme mikä toimii. Uudistamme politiikan toimintatapoja.

Verokriittisten veronmaksajien puolue

Ketkä ovat sitten henkilöitä, joiden pitäisi äänestää sinisiä?

– Uudistusmieliset, käytännönläheiset suomalaiset, jotka näkevät, että hyvinvointiyhteiskuntaa pitää uudistaa, mutta kuitenkin pitää huolta vähävaraisten tilanteesta. Kakun tekijöitä, eli pienyrittäjiä ja duunareita, jotka maksavat veroja, mutta voivat kokea, että verotus on liian kovaa ja sitä välillä käytetään kohteisiin, joita he eivät hyväksi, Elo tiivistää.

Heitä luulisi olevan enemmän kuin 1,5 prosenttia kansasta.

– Kun aikanaan puoluepolitiikkaan lähdin, niin en olisi gallupeja tuijottamalla päätynyt puolueeseen, johon liityin. Ei gallupit kaikkea kerro, pitää ymmärtää takana olevaa kannatuspotentiaalia, Elo selventää.

Äänestääkö PS-kannattaja sittenkin tuttuja sinisiä?

Elo myöntää, että yhtenä sinisten valtteina seuraavissa vaaleissa ovat tunnetut henkilöt. Moni saattaakin lähteä äänestämään perussuomalaisia mutta päätyy raapustamaan Jari Lindströmin numeron lappuun.

– Tietysti henkilöillä on merkitystä enemmän kuin vuosikymmeniä sitten. Jos meillä on ehdolla Sampo Terhoa, Jari Lindströmiä, Pirkko Mattilaa ja Jussi Niinistöä, ehkäpä vielä Timo Soiniakin, niin kyllä ihmiset havahtuvat siinä henkilöihin joihin luottavat ja pitävät, ja sitten katsovat seuraavaksi sitä, että no mikäs puolue se onkaan.

– Täytyy muistaa, että aikanaan toisessa puolueessa nämä kansanedustajat, 19 edustajaa, saivat suurimman osan sen puolueen äänistä. Potentiaalia on merkittävästi.

Kosintaa, ei loikkia: "Nyt tehdään tulevaisuutta"

Matalat gallupluvut ovat aloittaneet kuitenkin spekulaatiot, mihin "isoon" puolueeseen siniset vielä ennen vaaleja loikkaisivatkaan pitääkseen asemansa Suomen poliittisella kartalla. Tällä viikolla jokerikortin loikkaamiseen tarjosi vielä uutta poliittista liikettä puuhaava, kokoomuksesta eronnut Harry "Hjallis" Harkimo.

Eloakin on kosiskeltu, mutta hän ei ole jättämässä sinisiä.

– Sitä tapahtuu aina, jo edellisessä puolueessa ja yhä. Mutta oleellista on, että olen tyytyväinen nykyisen joukkueen arvoihin. Viime kesänä sain huomata, että puolue meni alta ja uuden puolueen arvoihin ja tavoitteisiin en voinut olla tyytyväinen ja niihin sitoutua, niin tein oman ratkaisuni.



Elo uskoo, että myös siniset voi tehdä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin tempun ja nostaa uuden poliittisen voiman maailmankartalle.

– Vaikken EU-politiikassa hänen kanssaan samaa mieltä olekaan, hänkin oli entinen toisen puolueen ministeri.

Haastattelun lopuksi Elo mukailee ketäs muutakaan kuin Timo Soinia.