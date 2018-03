Erityislapsen äiti HS:ssa: Monet meistä ovat aivan yksin – yksi sairaalapalaveri lamautti täysin

Äiti kirjoittaa, että hänen 11-vuotiaalla lapsellaan on lukuisia neuropsykiatrisia diagnooseja, muun muassa autismin kirjon piirteet. Ne tuottavat ongelmia niin koulussa kuin sosiaalisissa tilanteissa.

Äidin mukaan avun saaminen on tehty raskaaksi, mikä saattaa ajaa perheet aivan loppuun. Hän kertoo kirjoittaneensa satoja sivuja yhteenvetoja, hakemuksia ja raportteja, mutta kohdanneensa siitä huolimatta vähättelyä ja syyllistämistä.

– Johtava lääkäri – joka on tavannut lastamme vain 20 minuuttia –, sivuuttaa meidän vanhempien ja esikoulun huolen lapsesta ja päättää sen sijaan, että me vanhemmat emme rakasta lastamme tarpeeksi. Että siinä on vika. Kukaan huoneessa ei uskalla sanoa mitään. Minä yritän. Perustelen. Lääkäri sivuuttaa kaiken sanomani.​​​​​​​