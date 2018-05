Erityislasten liikuntamahdollisuudet monipuolistuneet – Linnéa ja Iris löysivät lajinsa cheerleadingista: "Se oli niin mahtavaa ja rakastin sitä"

Linnéa puhuu paljon. Puhe alkoi, kun 8-vuotias löysi englannin Youtubesta.



– Hän on itse valinnut sen kielekseen. Hän ei aiemmin juuri puhunut ja puhumisen kanssa on ollut haasteita. Sitten hän löysi Youtubesta itselleen sopivimman kielen, kertoo Linnéan äiti Erika Myhrberg.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Funky Teamin Special Monkeys-ryhmän treenit alkavat lämmittelyllä. Tänään treenaamassa on kymmenen tyttöä. Ikähaitari on 5-vuotiaasta yli kaksikymppiseen. Heitä on ohjaamassa neljä valmentajaa.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Mitkä taidot Linnéalla ovat mielestäsi cheerleadingin myötä kehittyneet?



– Toisten huomioon ottaminen ja ryhmässä oleminen. Motoriset taidot sekä lihaskunto. Tämä on ollut kokonaisvaltaisesti hyvä harrastus, Myhrberg kiittelee.



Cheerleading ei ole tytön ainoa harrastus. Linnéa käy myös uimassa.



Kysyntä kasvussa



Erityislasten liikuntamahdollisuudet ovat viime vuosina monipuolistuneet.



– Seuroissa uskalletaan rohkeammin kokeilla ja tehdä tällaisia matalan kynnyksen ryhmiä, jonne kaikki ovat tervetulleita. Ymmärretään myös, että seuroilla on yhteiskunnallinen merkitys ja ehkä tehtäväkin liikuttaa lähiympäristön lapsia, sanoo tutkimuspäällikkö Aija Saari Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:stä.



Special Monkeys-ryhmän valmentaja Maria Makanda kertoo, että kauden aikana joukkoon on tullut viisi uutta harrastajaa mukaan.



– Special Monkeys on perustettu pari vuotta sitten ja nyt on toisellekin seuralle Helsingissä tullut vastaavanlainen joukkue erityislapsille. Kysyntää on, Makanda kertoo.



Valtti-ohjelma kiinnostaa maailmalla



Mikäli lapselle sopivan liikuntaharrastuksen löytyminen tuntuu vaikealta, voi apua saada Valtti-ohjelman kautta. Ohjelmaan voivat hakea 6-23-vuotiaat.



Valtti, joka on useimmiten liikunnan tai fysioterapian opiskelija, lähtee lapsen tai nuoren tueksi etsimään sopivaa harrastusta.



Alun perin EU-hankkeena alkaneessa ohjelmassa on nyt menossa kolmas toimintavuosi. Tähän mennessä yli puolet ohjelmaan osallistuneista on löytänyt itselleen mieluisan harrastuksen ja yli 60 prosenttia on lisännyt liikkumista. Valtti kiinnostaa myös muita maita.



– Nyt esimerkiksi Hollannissa kahdessa yliopistossa tehdään sitä parhaillaan ja Hollannin olympiakomitea otti sen osaksi omaa ohjelmaansa. Liettuassa ja Portugalissakin testattiin, mutta siellä on vielä vähän ongelmia, koska urheiluseurat eivät ole niin valmiita ottamaan vastaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia.



– Sitten tulee viestejä Saksasta, Belgiasta, Iso-Britanniasta. He haluaisivat myös aloittaa Valttia, että tässä ollaan menestystarinan äärellä, sanoo Aija Saari ylpeänä.



Kevätjuhla edessä



– Se oli niin hauskaa. Se oli niin mahtavaa ja rakastin sitä, Linnéa kertoo päivän harjoituksesta ja siitä, miksi cheerleading on hänelle mieluisaa. Tytön mielestä harrastus on yksinkertaisesti cool.



10-vuotias ystävä Iris puolestaan iloitsee onnistuneesta kuperkeikasta, jota harjoiteltiin pitkään. Ajatus on kuitenkin jo tulevassa kevätnäytöksessä.