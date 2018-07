Espoolainen Kasper, 22, rakensi 10-metrisen ihmisritsan – näin järjettömältä näyttää, kun se ampuu miehen veteen!

"Käyttäjän on tiedettävä, mitä on tekemässä"

Ihmisritsan "kumilenkkeinä" toimivat kuorman sidontaan tarkoitetut, 20 metriä pitkät kumiset mustekalaköydet. Remmit on vedetty kaksin kerroin ja itse ritsan leveys on kymmenen metriä.

Helteillä kunnon ilmalento vieressä olevaan lampeen viilentää tehokkaasti matkustajaa. Kumpulainen huomauttaa, että ihmisritsan tapauksessa puhutaan kuitenkin todella kovista voimista ja käyttäjän on tiedettävä, mitä on tekemässä.

Pieniä tapaturmia on sattunut

Ihmisritsaa on kokeillut kymmenkunta ihmistä Kirkkonummella sijaitsevan lammen rannalla. Kumpulainen kertoo, että kukaan ei ole vielä jäänyt lammen pohjaan, mutta pieniä tapaturmiakin on sattunut.

– Yksi tärykalvo on mennyt ja mustelmia on tullut, mutta pahemmilta tapaturmilta on vältytty, Kumpulainen naurahtaa.