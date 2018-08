Espoolainen Merja tietää minkälaista köyhien perheiden arki oikeasti on – auttaa lapsia, joilla ei ole varaa edes seutulippuun: "Kaikki inhimillisyys on kadonnut"

– Olen luonteeltani sellainen, että en vaan voi jättää näitä asioita odottamaan. Jos joku pyytää perheen yhteystietoja, koen, että ne on annettava heti – ihmisellä on juuri silloin se olo, että haluaa auttaa. Viikon päästä auttaja voi olla jo unohtanut tai kyllästynyt, hän sanoo.

Apuna ry on yksi monista Facebookissa toimivista avustusryhmistä, ja silti yksin sen tiedossa on satoja apua tarvitsevia perheitä.

Jäseniä ryhmässä on useampi tuhat.

”10 euroa on iso raha, jos ei muuta ole”

– Siinä vaiheessa, kun toimeentulotukeen liittyvät asiat siirtyivät Kelalle, ovat asiat menneet vaikeammiksi. Kaikenlainen inhimillisyys on kadonnut, Rantasalmi sanoo.

– Olen nähnyt, että 10 euroa on iso raha perheelle, jolla ei paljon muuta ole. Silloin ei ole välttämättä varaa edes seutulippuun.

Hänen mukaansa monet avun hakijat ovat olleet taloudellisissa ongelmissa jo vuosikausia ennen kuin he ovat yhteydessä yhdistykseen.

Jotkut ottavat yhteyttä, kun elämältä on yhtäkkiä pudonnut pohja pois.

"Jopa sosiaalityöntekijä suositellut ryhmäämme"

Sama suuntaus on näkynyt kahden kuluneen vuoden aikana. Ryhmä on kasvanut valtavasti.

– Olen jopa kuullut, että sosiaalityöntekijä on suositellut asiakkaalle meidän ryhmäämme, kun he eivät voineet auttaa. Kiire menee sykleittäin, esimerkiksi joulun ja juhannuksen alla on päiviä, kun valvon vuorokauden putkeen.