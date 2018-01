Espoolainen Teemu hämmästyi aidon näköisestä viestistä – älä haksahda tähän Ikea-huijaukseen

Lahjakortin sijaan uhri saa luottokorttilaskun



”Lahjakortin” yhteydessä myyty verkkoviihteen kokeilujakso on tuntemattomalle sivustolle, jonka taustalla on Britanniaan rekisteröity yritys 9PRIME LTD. Yrityksestä tai sivustosta ei löydy juurikaan tietoa verkosta. Britannian kaupparekisterin mukaan yritys on perustettu vuonna 2015.