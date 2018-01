Espoolaismies teki erikoisen elokuvan Länsimetron takia lakkautetusta bussilinjasta: "Nyt kun se puuttuu, monella on tyhjä olo"

Linja 195

195 oli yksi Espoon vanhimpia bussilinjoja. Se sai alkunsa maaliskuussa vuonna 1962, kun uusi Tapiola 1 -linja aloitti liikennöinnin.

195 The Movie -elokuva esittää bussilinja 195:n matkan Espoon Latokaskesta Helsingin Kamppiin. Elokuvan tekijä on Latokaskessa asuva Mika Koivusalo, joka on koko ikänsä käyttänyt linjaa 195.