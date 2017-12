Espoossa päivystää oma lastensuojelun Team Ahma: "Oli väärin, että ihmiset joutuivat odottamaan tapaamista jopa kuukauden"

Espoon keskuksen lastensuojelussa kulunut vuosi on ollut kiireinen. Lastensuojeluilmoituksia tulee viikoittain yleensä 30–40, kiireisimpinä viikkoina 50–60. Yhteensä koko kaupungin neljällä lastensuojelualueella ilmoituksia on tänä vuonna tullut 7 172, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.