Estääkö tämä Ruotsin kaltaisen jengirikollisuuden rajun kasvun Suomessa? "Ruotsissa vaikeat asiat lakaistu maton alle"

– Henkilökohtaisesti ajattelen, että Ruotsissa yksi ongelma on se, että nämä vaikeat asiat on lakaistu maton alle. Niihin ei ole puututtu ja nyt ollaan tässä tilanteessa, Mankkinen arvioi.

– Me ollaan Suomessa otettu voimaakkasti ne esille ja meillä on ollut kykyä puhua niistä ja toimia niiden kanssa. On ymmärretty, että se on tärkeä osa tätä turvallisuustyötä ja tärkeä osa ongelmien ennaltaehkäisyä. Uskon, että tämä on meidän vahvuus ja erottaa meidät Ruotsista.