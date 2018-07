EU:n kemikaalivirasto kieltäisi lyijyhaulien käytön metsästyksessä kosteikkoalueilla – lyijymyrkytys tappaa petolintuja

"Lyijy on hyvä ammusmateriaali"

– Lyijy on tavattoman hyvä ammusmateriaali. Se on sopivan pehmeä, painava ja halpa, perustelee torstaiaamuna Huomenta Suomessa vieraillut Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

Lyijy on haitallista jo pieninä määrinä

– Lyijy on sellainen aine, että hyvin pienetkin pitoisuudet saattavat aiheuttaa varsinkin lapsille oireita. Oireet voivat olla sellaisia epämääräisiäkin, että niitä on vaikea huomata. Lyijylle ei ole turvallista rajaa. Se on pieninäkin annoksina haitallinen aine, muistuttaa Isomursu.

Lyijyn voi korvata muilla materiaaleilla

– Meillä on jo metsästysseuroja, jotka ovat todenneet, että he siirtyvät ihan lyijyttömiin vaihtoehtoihin. Metsästäjille alkaa tiedostua se, että on vääjäämätön asia, että se lyijy jollain aikavälillä väistyy. Meillä on kuitenkin paljon vanhoja aseita, joita ei ole testattu teräshauleille, joista tulee hieman kovempi paine, pohtii Simenius.