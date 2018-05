EU:n tietosuoja-asetus voimaan huomenna – "Yrityksillä ei välttämättä riittävää osaamista"

Uusi tietosuoja-asetus vaatii yrityksiä miettimään nykyistä huolellisemmin, mitä tietoa ne keräävät asiakkaistaan ja työntekijöistään ja miten tietoa käsitellään ja käytetään. Yrityksen täytyy myös pystyä dokumentein osoittamaan, miten tietoturvasta on huolehdittu. Kuluttajille asetus näkyy selvimmin kattavampana tietosuojasta tiedottamisena.

Elinkeinoelämän keskusliiton tietosuoja-asiantuntijan Niina Harjunheimon mukaan kuluttajille on tulossa myös lisää oikeuksia.

Yrityksillä ei välttämättä riittävästi osaamista

– Se pakottaa nyt myös suuret it-yritykset, kansainväliset jätit, ottamaan huomioon eurooppalaisten näkemykset. Toisaalta taas yrityksillä ei välttämättä ole riittävää osaamista, että ne edes ymmärtäisivät mikä on henkilörekisteri tai mikä on sellainen henkilötieto, mikä on yhdistettävissä.