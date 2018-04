Eurojackpotin historian pisin jännitysnäytelmä: Loimaan voittajilla 291 päivää jäljellä – "Vaatii todella kylmiä hermoja"

– Tsekkiläinen pelaaja odotti vuonna 2015 vuotta oman 90 miljoonan euron kuponkinsa lunastamista neljä viikkoa. Hän pelkäsi julkisuutta ja siksi odotti niin pitkään. Suomessa lottovoittajia on odotettu pitkäänkin ja takavuosina muutamia voittoja on jäänyt lunastamatta, mutta kyse on ollut silloin siitä, että voitosta ei ole oltu tietoisia, Veikkauksen tiedottaja Pipsa Öhman kertoo.

Kylmähermoiset lottovoittajat

– Se on tietysti erittäin todennäköistä ja selittäisi sen, miksi sitä ei ole lunastettu. Tietysti me toivomme, että voittajat tietävät voitostaan ja kyse on vain siitä, että he jännittävät julkisuutta ja haluavat odottaa.