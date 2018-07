Euroopan kattavin rekisteri: KRP:lla on yli 10 000 rikoksesta epäillyn ääninäyte – kerätään siinä missä sormenjälkiäkin

Ääniä on kerätty samaan tapaan kuin DNA-näytteitä ja sormenjälkiä jo noin viisi vuotta.

Äänirekisteriä on tarkoitus käyttää esimerkiksi tapauksissa, joissa tuntemattoman henkilön puhetta on tallentunut poliisin puhelinkuunteluun tai poliisilla on jokin muu äänitallenne, josta halutaan selvittää, kuka nauhalla puhuu.