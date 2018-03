"Eurooppalaisessa vertailussa suomalaista mediaa pidetään poikkeuksellisen vastuullisena" – MTV Uutiset sitoutunut lakia tiukempiin journalistin ohjeisiin

Samalla kun sosiaalinen media on tasa-arvoistanut mielipiteiden vaihtoa, se on mahdollistanut myös valeuutisten välittämisen.

– Oikeissa tiedotusvälineissä valeuutiset eivät ole päässeet läpi. Jos siellä on joskus satunnaisesti julkaistu virheellisiä uutisia tai jonkun tahallaan levittämiä valeuutisia, niin ne on hyvin nopeasti oikaistu, toteaa Grundström.

Julkisen sanan neuvosto on perinteisten medioiden 50-vuotta sitten perustama itsesääntelyelin, johon kuuluvat mediat ovat sitoutuneet noudattamaan journalistin ohjeita, mitkä ovat tiukemmat kuin lainsäädäntö. Neuvostossa on median ja yleisön edustajia.

Journalistin ohjeet osa arkea

– Se on pitkä perinne 50 vuotta ja me olemme tottuneet toimimaan tässä itsesääntelymallissa. Hyvä ja toimiva itsesääntely on meidän, alan, sananvapauden ja riipputtoman median kannalta erittäin hyvä malli. Me hoidamme sen oma tonttimme ja pidämme laadusta kiinni vaalimalla sitä, sanoo Ylä-Anttila.