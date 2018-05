Ex-mies on vainonnut Tiinaa ja tämän lasta vuosien ajan – "Tuntuu ettei tämä lopu koskaan, pelottaa mihin tilanne voi pahimmillaan mennä"

"Humalassa mies raivosi hirveästi"

Itsetuhoista käytöstä

Vainoaminen alkoi erosta

– He ilmoittivat missä näkivät minut. Kun meidän olinpaikka paljastettiin jonkun kaverin toimesta, niin hän olikin siinä pian itse. Se aiheutti tosi hankalia ja pelottavia tilanteita. Tajusin, että siinä vainoamisringissä on mukana paljon porukkaa.

Lähestymiskiellosta ei apua

Sosiaalityöntekijän vaihtuminen muutti tilanteen

"Ajattelin, että minun on alistuttava tähän"

Kuuden vuoden piina jatkuu yhä

Ex-mies on piinannut Tiinaa ja hänen lastaan jo kuuden vuoden ajan. Tiinan mukaan nyt on menossa hiljaisempi vaihe, eikä mies ole ottanut suoraan yhteyttä häneen.

"Miksi isä on paha?"

– Olen joutunut tosi paljon vakauttamaan lastani. On puhuttu paljon siitä, miksi isä on paha ja miksi se tekee noin. Lapsi on oireillut monella tavalla. Se on ollut hirveän rankkaa äitinä, että omalle lapselle käy näin.