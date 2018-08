Festivaalien vessabisnes elää sesonkia, mutta sukujuhlatkin vetävät: Häihin halutaan nyt luksustyyppinen "bajamaja"

Kaupunkifestifaali Flowssa vieraan tarpeeet on otettu vakavasti, sillä tarjolla on lähes 700 wc-asiakaspaikkaa.



Bajamaja on Lassila & Tikanojan tuotemerkki, joten sitä ei kuulu käyttää festivaalivessoista yleisesti.



Se on reippaasti enemmän kuin muissa vastaavissa kesätapahtumissa. Flow Festivalin tuotantopäällikkö Isabella Rossi sanoo, että palvelut ovat Flow-festivaalille todella tärkeitä.



– Vessapalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä kävijöille, ja jos halutaan, että ne ei ruuhkaudu ja että palvelu pelaa, niin silloin niitä pitää olla myös paljon, Rossi sanoo.



Yleisö- ja festivaalivessojen vuokraaminen on liiketoimintana Suomessa jo yleistä. Suurimmilla markkinaosuuksilla toimii kymmenkunta yritystä, ja ala on nykyään miljoonabisnestä.



Melkein joka paikkakunnalta löytyy myös viemärihuoltoalan yrityksiä, jolla on tarjolla siirrettäviä vessoja. Kilpailu alalla onkin kovaa. Alan suurimman toimijan Lassila & Tikanojan palvelupäällikkö Mika Paananen myöntää, että pienet toimijat ovat alalla äärimmäisen aktiivisia ja kustannustehokkaita.



– Meillä se vaikuttaa niin, että pienemmissä tarjouspyynnöissä me jäädään välillä toiseksi, mutta toisaalta se on myös hyvä, sillä emmehän me ehtisi kaikkia tapahtumia tehdäkään, Paananen naurahtaa.



Kuluttajat osaavat jo vaatia

Pasi Kuikka Oy:n toimitusjohtaja Tomi Kuikka sanoo, että kilpailu on laskenut hintoja.



– Tarjouspyynnöissä pitää olla erittäin huolellinen, jos meinaa näitä kilpailuja voittaa.



Kun talous rullaa, on tapahtumissa tarjolla enemmän vessoja – ja päinvastoin. Viime vuosina alalla on tapahtunut muutoksia, aivan kuten kuluttajissakin.



– Ehkä pienempiä ja pienempiä tapahtumia on, mihin nykyisin vessoja kysytään ja toimitetaan, esimerkiksi häitä, 50-vuotisjuhlia, rapujuhlia ja ylioppilasjuhlia. ainakin tänäkin viikonloppuna on useammat häät, joihin näitä on tarkoitus toimittaa.



Paanasen mielestä asiakas on nykyään aiempaa tiedostavampi.



– Asiakas osaa jo vaatia laatua ja yleisö on oppinut vaatimaan enemmän laatua, esimerkiksi hienompiin juhliin asiakkaat haluavat hienomman Premium-mallin, joka on ulkoisesti muovista vessaa hienompi ja käytännössä kuin vesivessa. Me tietysti keski-ikäistytään, joten me ollaan valmiita käyttämään palveluihin vähän enemmän rahaa ja se koskee kaikkia palveluita, Paananen kuvaa.



Hintahaitari vaihtelee

Vuokrattavilla vessoilla ei ole vakiohintaa, vaan hinnat vaihtelevat suurestikin. Yritys tekee asiakkaalle tarjouksen, ja kokonaishintaan vaikuttaa suuresti esimerkiksi vessan laadukkuus, kuljetettavan matkan pituus ja puhtaanapito.



Bisnes pyörii käytännössä ympäri vuoden, mutta kesä on alalla kulta-aikaa. Talvisin tuottoa tulee pääasiassa rakennutyömailta.



– Kesällä tapahtumat tietysti tapahtuu ulkona, ne on suurempia. Talvella mennään sisätiloihin, tehdään enemmän pikkujouluja ja tämmöstä pienempimuotoista tapahtumaa.